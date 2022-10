Le reazioni dei giocatori dopo la partita di ieri: “A testa alta, ripartiamo” – FOTO

La prossima partita in casa sarà contro il Monza nel turno infrasettimanale di mercoledì 10 novembre e sarà l’ultima partita all’Olimpico prima della sosta. I biglietti non sono ancora in vendita, ma la Lazio e Binance si stanno muovendo in anticipo con una nuova promozione. Dal 30 ottobre al 2 novembre, per i prossimi 1000 iscritti a Binance è riservato uno sconto del 25% sul prezzo del biglietto di Lazio-Monza. Nello specifico, bisognerà creare un account, successivamente rispondere a un sondaggio e infine arriverà una email con il codice sconto da utilizzare al momento dell’acquisto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: