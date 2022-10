Visite mediche per Immobile in Paideia: oggi l’esito della risonanza – VIDEO

Ciro Immobile è arrivato alla clinica Paideia per effettuare un accertamento che svelerà quando l’attaccante biancoceleste potrà tornare a giocare. Al momento la natura dell’infortunio lo vedrebbe scendere in campo contro il Monza o la Juventus, ma la risonanza di stamattina potrebbe dare buone notizie: non è ancora esclusa la sua presenza per il derby ma, allo stesso tempo, non si dovrà rischiare nessuna ricaduta.

Fonte TuttoMercatoWeb

