Il Messaggero | Lazio, Sarri striglia la squadra e valuta l’ipotesi ritiro

Senza Milinkovic, ma con la speranza Immobile. La settimana del derby in casa Lazio è iniziata poco dopo le 8 in Paideia, quando è arrivato il capitano biancoceleste per degli esami decisivi al flessore sinistro per capire lo stato della lesione di secondo grado rimediata 16 giorni fa contro l’Udinese: farà di tutto per provare a rientrare domenica. La rabbia per il cartellino giallo al Sergente, entrato da pochi minuti, è tanta, la Lazio anche sui social ha espresso il proprio dissenso dalla decisione arbitrale così come Lotito al termine del Consiglio Federale nel breve colloqui con Trentalange. Inutile poi sottolineare la frustrazione dei tifosi, che già l’anno scorso nel derby di ritorno hanno dovuto rinunciare a Zaccagni per un’ammonizione dubbia e generosa la giornata precedente. Sempre ad opera di Manganiello, l’arbitro di domenica contro la Salernitana.

Sono state dunque 24 ore intense, tra la speranza per Immobile e l’amarezza per Milinkovic Oggi però a Formello si proverà a chiudere una porta sulla vista derby, per aprire quella europea del Feyenoord: giovedì infatti la Lazio, a 8 punti prima nel gruppo F con lo Sturm Graz, si giocherà a Rotterdam il passaggio del turno, da prima o da seconda è tutto in discussione. Perché gli olandesi e il Midtjylland sono ultimi a 5 punti: paradossalmente, tutte le squadre possono ritrovarsi a 8 punti alla fine degli ultimi 90 minuti. Almeno per la trasferta di giovedì è sicura la presenza di Milinkovic, che proverà a trasformare in energia positiva la frustrazione di non poter affrontare la Roma domenica. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

