EUROPA LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sul Feyenoord

La Lazio si appresta ad affrontare quattro giorni di fuoco. Dopo la sconfitta casalinga in campionato contro la Salernitana, i biancocelesti domani si giocheranno il futuro in Europa League. In casa del Feyenoord gli ultimi novanta minuti della fase a gironi, con la squadra di Sarri al momento prima del girone grazie alla miglior differenza reti rispetto allo Sturm Graz (pari punti), a +3 sulla squadra olandese e sul Midtjylland. Dopo quattro giorni invece sarà tempo di derby, con Roma-Lazio in programma domenica alle 18:00. Ma nella testa dei biancocelesti ora deve esserci solo la gara europea. In vista del match allo Stadio Feijenoord “De Kuip” di Rotterdam, ecco la situazione in casa Feyenoord.

.

FEYENOORD

La squadra olandese è stata sorteggiata nel Gruppo F di Europa League dalla 2° fascia e, dopo aver pescato la Lazio nella prima urna, sono arrivate Midtjylland e Sturm Graz rispettivamente dalla terza e quarta fascia. La gara di domani per il Feyenoord sarà la quinta della stagione in Europa: il club olandese infatti, fino ad ora, ha disputato le cinque gare della fase a gironi, vincendo in una sola occasione, 6-0 contro lo Sturm Graz, pareggiando 2-2 sia andata che ritorno contro il Midtjylland, e perdendo nelle altre due trasferte contro Lazio (4-2) e nel ritorno contro lo Sturm (1-0).

Nell’ultimo weekend di campionato invece, il Feyenoord non è sceso in campo, mentre nel penultimo incontro di Eredivisie è arrivato il pareggio casalingo per 1-1 contro il Fortuna Sittard, arrivato grazie al gol di Dilrosun nella ripresa, in seguito al vantaggio ospite. Punto che permette al Feyenoord di raggiungere quota 24 punti dopo 11 giornate, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. In classifica occupa la quinta posizione, a -4 dall’Ajax capolista, anche loro con una partita in meno. Tra le due ci sono PSV con 27 punti (2°), Az Alkmaar con 26 (3°) e Twente a 25 (4°), tutte e tre con un match in più disputato.

.

FORMAZIONE

Rispetto all’ultima uscita contro lo Sturm Graz in Europa League, l’allenatore del Feyenoord, Arne Slot, potrebbe cambiare qualche interprete contro i biancocelesti di mister Sarri. Nel consueto 4-3-3 sarà confermato in porta l’olandese Bijlow. La difesa a quattro potrebbe essere composta dalla coppia centrale Trauner-Hancko, con Pedersen, Marcos López e Rasmussen a giocarsi le due maglie da terzini. Il centrocampo dovrebbe essere confermato quello visto in Austria contro lo Sturm, con Capitan Kökçü e Timber ai lati di Szymański. Mentre in avanti dubbio tra Danilo Pereira e Giménez (autore della doppietta all’Olimpico), con Dilrosun e Jahanbakhsh che potrebbero completare il reparto.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Marcos López; Timber, Szymański, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Dilrosun.

LA STELLA

La rosa del Feyenoord racchiude giovani di talento e calciatori pronti a mettere a disposizione la propria esperienza. Quest’anno è iniziata la settima stagione di Justin Bijlow con la maglia del club olandese. Al Feyenoord dal 2016, il portiere olandese classe 1998, è da considerare ormai un “senatore” del club. Dopo di lui c’è il Capitano, classe 2000, Orkun Kökçü, arrivato al club olandese nel 2018. Il centrocampista ha raccolto fino ad ora 5 reti in 15 presenze stagionali. Meglio di lui solamente l’attaccante brasiliano Danilo Pereira. Il classe ’99 ex Ajax e Twente, è andato a segno 8 volte in 16 gare disputate. Tra i giovani interessanti ci sono anche Quinten Timber e Santiago Giménez, entrambi nati nel 2001.

.

PRECEDENTI

Nelle competizioni Uefa per club, la sfida di domani tra Feyenoord e Lazio sarà il quarto confronto tra le due squadre. I tre precedenti sono perfettamente in parità, con un successo a testa ed un pareggio. Le prime due sfide risalgono a 22 anni fa: nella UEFA Champions League 1999/2000 Feyenoord e Lazio, dopo aver passato la prima fase a gironi, furono inserite nel Girone D della seconda fase della competizione. La gara d’andata (3° giornata) si giocò allo Stadio Olimpico di Roma, con gli ospiti che si imposero per 1-2, rimontando nel finale il vantaggio biancoceleste firmato Juan Sebastián Verón. Nella 4° giornata invece si gioco il match di ritorno in Olanda, terminato senza vincitori e gol: 0-0. Alla fine della fase a gironi, la Lazio vinse il Gruppo D, mentre il Feyenoord, terzo, fu eliminato. Il percorso dei biancocelesti poi si concluse il turno successivo, ai Quarti di Finale, contro il Valencia.

La vittoria della Lazio invece, equivale all’ultimo precedente, ovvero il match d’andata all’Olimpico nell’edizione in corso dell’Europa League: i biancocelesti di Sarri hanno aperto con un successo per 4-2 la 1° giornata della fase a gironi, con le reti di Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino, autore di una doppietta, che hanno reso inutile quella di Giménez.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: