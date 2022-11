Feyenoord-Lazio, le parole del tecnico Slot:

Il prossimo avversario della Lazio sarà il Feyenoord, nella 6° giornata della fase a gironi di Europa League. Domani sarà una sfida decisiva in chiave qualificazione al prossimo turno. Ai canali ufficiali del club olandese, in vista della gara di domani alle 18:45 contro i biancocelesti, è intervenuto il centrocampista del Feyenoord, Orkun Kökçü. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Tutto è ancora nelle nostre mani”. Poi, affidandosi al proprio pubblico: “L’ho notato soprattutto nelle ultime due trasferte. Ti rendi conto di come l’atmosfera possa incidere sulla partita. Con lo Sturm Graz avevamo vinto 6-0 all’andata e in Austria abbiamo perso. Sono curioso di sapere cosa proverà la Lazio da noi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: