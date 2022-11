FORMELLO| Rifinitura prima della partenza per l’Olanda – FOTO&VIDEO

Dopo la sconfitta interna con la Salernitana, ieri i calciatori hanno beneficiato del giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri, con il gruppo biancoceleste è tornato ad allenarsi a Formello nel pomeriggio odierno, in preparazione di una settimana che metterà di fronte la Lazio a due impegni ravvicinati: giovedì la trasferta olandese contro il Feyenoord, domenica il derby con la Roma. La notizia di giornata riguarda il rientro in gruppo di Patric, che non vede il campo dal match casalingo di Europa League contro lo Sturm Graz. Dopo un riscaldamento fatto di torello, attivazione muscolare ed esercizi di rapidità, la seduta è proseguita con le prove tattiche, dove due formazioni sono state schierate in campo con il 4-3-3, con Cancellieri e Felipe Anderson che hanno agito al centro dell’attacco. Verso la sfida con il Feyenoord, da capire se Patric tornerà in campo e se Hysaj partirà dal primo minuto per far rifiatare Lazzari. In mezzo al campo pronta la conferma di Cataldi, con Milinkovic certo del posto dopo l’ammonizione che tanto ha fatto discutere contro la Salernitana. In avanti Cancellieri potrebbe avere spazio, da capire se dall’inizio come avvenuto lo scorso giovedì all’Olimpico contro il Midtjylland.

