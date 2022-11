Uefa, accolto il ricorso per Zaniolo: domani giocherà con il Ludogorets

La Uefa ha accolto il ricorso della Roma per ridurre di una giornata la squalifica di tre turni a Nicolò Zaniolo inflitta nel match contro il Betis per una manata a Pezzella a gioco fermo. E’ stata accolta l’obiezione del club giallorosso riguardo alla mancanza di una vera e propria condotta violenta e che ha quindi ridotto a fallo di reazione l’episodio. Il classe 99 tornerà domani in campo per l’ultima giornata del girone C di Europa League contro il Ludogorets. Una sfida decisiva per il passaggio ai play off della squadra di Mourinho che deve battere i bulgari all’Olimpico per ottenere il secondo posto. Resterà da valutare l’edema alla coscia di Zaniolo, procurato da un brutto fallo nel match contro il Verona di lunedì, che potrebbe rendere l’attaccante giallorosso meno fresco per il Derby del prossimo 6 novembre.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: