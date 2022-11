UEL | Feyenoord-Lazio, le formazioni ufficiali

La Lazio si giocherà la qualificazione al prossimo turno in Europa. I biancocelesti, tra poco meno di un’ora, saranno di scena in casa del Feyenoord, nella 6° giornata della fase a gironi di Europa League. Prima del match, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Manuel Lazzari, esterno biancoceleste che scenderà in campo dal primo minuto quest’oggi: “Sappiamo che sarà una partita complicata, sia noi che loro ci giochiamo tutto stasera. Vogliamo rialzarci dopo la sconfitta di domenica, cercheremo di ottenere un risultato positivo per andare avanti in questa competizione.

All’andata abbiamo disputato una grande prestazione, oggi sarà un match diverso contro un avversario che in casa si trasforma. Sappiamo che ci saranno dei momenti difficili, dovremo rimanere uniti per poi provare a renderci pericolosi. Ringrazio i tifosi che sono giunti fin qui, speriamo di regalargli una vittoria e la qualificazione”.

