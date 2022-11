UEL | 6° GROUP F FEYENOORD-LAZIO

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Feyenoord-Lazio, in cui i biancocelesti si giocheranno la qualificazione, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare. Tanti i temi trattati, partendo dalla gestione di Pedro: “Fino ad ora ha dato il meglio anche a partita in corso. In una partita del genere, la sua presenza per la squadra è fondamentale, perché ha l’esperienza, ma soprattutto l’imprevedibilità nel suo modo di giocare, in una partita così difficile”.

Poi si è espresso anche sull’importanza della qualificazione come primi del girone: “Vale tantissimo, anche perché sarebbe fondamentale per il sorteggio. Pensavamo fosse più facile, ma è stata una buona lezione, con tutte le squadre che si sono rese molto competitive. Arriviamo da primi del girone e da primi vogliamo chiuderlo”.

“Riposo Feyenoord? Inspiegabile che possano succedere queste cose, è un discorso di imparità. Il campo però lo farà vedere, noi siamo abituati a giocare ogni 3/4 giorni, penso che abbiamo tutte le carte in regola. Non dobbiamo guardare queste cose, ma è una cosa ingiusta.

Arrabbiato per il cartellino giallo a Milinkovic? Tantissimo. Ne abbiamo discusso prima della partita, cercando di fare la scelta migliore. In quel caso lì abbiamo cercato di gestire la cosa nel migliore dei modi, però come ha detto anche Sarri, è la prima volta nella mia carriera che vedo un giocatore che porta la palla, la gioca e poi riceve un cartellino giallo. Il modo in cui è stato preso il giallo e anche quello che ha detto l’arbitro dopo la partita, parlando di un possibile rosso, o 50 mila hanno visto un’altra partita o qualcuno è stato più bravo. Nel primo tempo c’è stata una bruttissima entrata su Lazzari, dove c’erano tutti gli estremi per un cartellino rosso, ma neanche è stato ammonito il giocatore della Salernitana. Sarebbe stato più giusto Milinkovic in campo nel derby, perché non meritava quel cartellino”.

