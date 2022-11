GdS | Lazio, Rotterdam amara. E scivola in Conference

Dopo aver avuto 4 chance colossali e colpito la traversa, la Lazio perde 1-0 col Feyenoord e “retrocede” nella terza coppa. Alla squadra di Slot basta un gol, a un quarto d’ora dalla fine, per piegare i biancocelesti e prendersi addirittura il primo posto, grazie alla vittoria in contemporanea dei danesi del Midtjylland (che passano da secondi) sugli austriaci dello Sturm Graz nell’altra partita del girone.

La Lazio ha quattro colossali occasioni per passare in vantaggio, ma non le capitalizza: sfiorano il gol due volte Felipe Anderson, una Cancellieri e una Zaccagni. Il calo dei biancocelesti, che è mentale prima ancora che fisico, non è interrotto neppure dai cambi che Sarri effettua nel corso del secondo tempo.

