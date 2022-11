Il Messaggero | Lazio, scatta il ritiro obbligatorio. Pizza con Lotito in caso di trionfo

Il ritiro ci sarà, ma abbreviato di un giorno. Oggi Sarri preparerà il derby al dettaglio con la squadra: si partirà con l’analisi video delle 11, seguita dalla prima seduta tattica. Poi pranzo, ancora video e spazio al secondo allenamento di una giornata di vigilia che terminerà con la cena e poi, a differenza delle altre volte, anche con la nottata da passare nel centro sportivo.

Domani toccherà al risveglio muscolare, al pranzo e alla classica riunione pre-partita prima di partire alla volta dell’Olimpico. Dopo il triplice fischio è previsto anche un rinfresco nello spogliatoio con Lotito e l’augurio del patron è che possa essere confermato.

Nel frattempo continua la protesta per lo scudetto del 1915 con diversi tifosi della Lazio protagonisti ieri in un sit-in davanti alla sede della Figc in via Allegri.

Lo riporta Il Messaggero

