Pique si ritira, Pedro lo ringrazia: “Ti auguro il meglio” – FOTO

Il difensore blaugrana Pique ha annunciato qualche giorno fa che quella di stasera sarà la sua ultima partita in carriera prima del ritiro. Con un post scritto su Instagram, Pedro ha salutato il suo ex compagno ai tempi del Barcellona: “Grazie per tutto quello che hai dato a questo bello sport crack!!! Sei una leggenda. Per me è stato un piacere condividere il guardaroba con te. Ti auguro il meglio dalla vita Geri!!“.

