Roma-Lazio, il medico Rodia nel post partita: “La sostituzione di Lazzari è arrivata per motivi tecnici. Immobile? Procede al meglio”

Ai microfoni di Lazio Style Radio il dottor. Fabio Rodia ha parlato così al termine del derby contro la Roma. Ecco le sue parole: “L’unico intervento è stato per un trauma contusivo importante alla spalla destra, dobbiamo fare valutazioni dal punto di vista strumentale, non siamo particolarmente preoccupati. La sua sostituzione per come ho capito io non è arrivata per infortunio ma per motivi tecnici. Immobile? Oggi sono tre settimane dalla lesione, proseguiamo con la tabella di marcia con cauto ottimismo, tutto procede al meglio. Bisogna anche frenarlo, lui vorrebbe andare anche oltre i dati medici“.

