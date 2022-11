CdS | Felipe Anderson ha eguagliato il record di Hernanes

Ci vorrebbe sempre questo Felipe alla Immobile, c’è stato ieri, c’era stato contro Inter e Atalanta, sono le big che ha colpito quest’anno in campionato. I gol degli uomini-derby sono tatuaggi che non vanno via. Felipe ne ha aggiunto un altro, il terzo, e ha raggiunto Hernanes al primo posto della classifica dei marcatori brasiliani. Lo ha acciuffato nella notte in cui il Profeta si è ripresentato all’Olimpico da tifoso. È stato il ds Tare a scorgere Hernanes e a trascinarlo da Felipe e dalla Lazio sotto la Nord, invitato alla festa.

Lo riporta Corriere dello Sport

