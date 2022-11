GIUDICE SPORTIVO | Un calciatore della Lazio entra in diffida, confermati altri due gialli. Ammenda per la Roma

Le vittorie di Lazio e Juventus, rispettivamente contro Roma, nel Derby della Capitale, ed Inter, nel Derby D’Italia, hanno chiuso la 13° giornata di Serie A. Domani si torna subito in campo, visto che inizierà la 14° giornata nel turno infrasettimanale. Per quanto riguarda il tredicesimo turno, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda la sfida tra Roma e Lazio, sono diverse le sanzioni.

In casa Lazio sono state confermate le tre ammonizioni arrivare durante il match: Manuel Lazzari e Matias Vecino sono stati ammoniti per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Quarta sanzione per l’esterno italiano che entra così in diffida, mentre è la prima per il centrocampista uruguaiano. Il terzo ammonito tra i biancocelesti è stato Stefan Radu, direttamente dalla panchina, per “comportamento non regolamentare in campo”.

Sponda Roma, oltre ai cartellini gialli confermati per Gianluca Mancini e Rui Patricio, è arrivata un’ammenda di 5 mila euro per la società, con la seguente motivazione: “Per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario; percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nella varie parti dell’impianto”. Non solo: a ricevere l’ammenda di 5 mila euro, oltre alla società, con l’aggiunta di una giornata di squalifica, è stato Salvatore Foti, vice di Jose Mourinho, “per avere, al 23° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale imprecando in maniera ingiuriosa”.

