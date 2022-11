Il Tempo | Suicidio Roma al derby. La Lazio ringrazia ed è terza

I biancocelesti vincono di misura il 157° derby della Capitale. Decide Anderson bravo ad approfittare dell’errore di Ibañez – la quarta ingenuità stagionale, costata un gol per la retroguardia giallorossa – che è si è fatto sfilare dai piedi una palla dolorosissima dall’ex compagno Pedro.

Troppo poco la traversa colpita da Zaniolo (complice la deviazione di Marusic), così come l’apporto di Abraham: problema che Mourinho prima o poi dovrà affrontare, insieme all’infortunio di Pellegrini. Il bilancio finale rispetta i pronostici della vigilia che confermano come Orsato sia la bestia nera per la Roma al derby (mai vinto con lui a dirigere), pur non facendo errori clamorosi. Cataldi va sotto la Nord a raccogliere i frutti del suo primo derby giocato con la fascia da capitano, partita che porta la Lazio di Sarri al terzo posto.

Lo riporta Il Tempo

