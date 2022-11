Lazio, il dato degli ultimi 10 derby

Negli ultimi 10 derby giocati i biancocelesti hanno vinto in 4 occasioni (due volte per 3-0, una volta per 3-2 e l’1-0 di ieri), pareggiando tre volte (due volte 1-1 e lo 0-0 del 2018) e perdendo in tre circostanze. In questi 10 derby la Lazio ha segnato 13 gol (3 Luis Alberto e Immobile, 2 Felipe Anderson, 1 Caicedo, Cataldi, Acerbi, Milinkovic e Pedro), incassandone 10. Elmar Bergonzini

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: