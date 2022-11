FORMELLO – Scarico per i titolari del derby. Lavoro in campo con il pallone per Immobile

Doppio mini allenamento con affaccio sul derby. Questo è stato il sabato della Lazio che è scesa due volte in campo per preparare la sfida alla Roma di domani. Mister Sarri ha preferito dividere le prove tattiche che non lasciano spazio a troppe interpretazioni visto che Immobile non si è mai visto con i compagni. Ciro ci ha provato a recuperare ma non ce l’ha fatta, potrebbe sedere in panchina almeno per essere d’aiuto ai compagni sotto l’aspetto emotivo. In attacco quindi si andrà avanti con Felipe Anderson al centro come falso nueve con Pedro e Zaccagni ai suoi fianchi. Non mancherà solo il Capitano ma anche il suo vice vista la squalifica di Milinkovic, la fascia andrà quindi sul braccio di Danilo Cataldi che guiderà la mediana. Il reparto sarà poi completato da Vecino e Luis Alberto, lo spagnolo è stato utilizzato col contagocce in queste ultime due settimane ma la sua qualità diventa un appiglio in una partita difficile come il derby. In passato è stato protagonista nella stracittadina e, senza gli altri big, potrebbe mandare un segnale con una prestazione importante. Dietro hanno gestito le energie Lazzari e Marusic in Europa per cui arrivano nella migliore condizione, al centro terza consecutiva per Casale che affiancherà Alessio Romagnoli al primo derby da avversario. Fra i pali ovviamente Ivan Provedel.

