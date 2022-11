Il Messaggero | Cataldi, un capitano fatto in casa

Subito dopo i festeggiamenti per il derby, Cataldi è tornato a casa e ha immediatamente legato la fascia da capitano al braccio di suo figlio Tommaso. Una scena emozionante, il giusto epilogo per un Capitano come lui, nato e cresciuto a Roma che per i tre giorni precedenti alla partita non è riuscito a dormire o a mangiare. “C’è solo un capitano” non è solo il coro della Curva Nord, ma anche il commento di Radu sotto il post Instagram di Cataldi.

Il capitano è Immobile, il vice Milinkovic, ma la doppia assenza ha permesso a Cataldi di giocare e vincere il suo primo derby con la fascia al braccio e di festeggiare così sulle spalle di Pedro sotto la Nord. Lo spagnolo ha servito l’assist a Felipe Anderson e poi ha pagato la cena post partita. Cataldi è stato un guerriero in campo, non ha sentito neanche le gomitate di Zaniolo, aveva l’aquila e la Curva a proteggerlo.

Il Messaggero

