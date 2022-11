FORMELLO – Immobile si allena con i compagni ma non sarà rischiato. Torna Milinkovic, Pedro ok. Assente un difensore

Ciro Immobile è tornato ad allenarsi, il capitano biancoceleste ha svolto l’intera rifinitura con i compagni e può considerarsi recuperato. Partirà dalla panchina per magari giocare uno spezzone di gara in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus. Toccherà ancora a Felipe Anderson guidare l’assalto alla difesa del Monza con Cancellieri a destra e Pedro a sinistra. Lo spagnolo aveva terminato il derby coi crampi ma non ci sono allarmi per domani sera, indisponibile invece Mattia Zaccagni che potrebbe aver concluso il 2022 con due gare di anticipo. In mezzo al campo ci sarà il ritorno di Milinkovic della squalifica, il serbo si riprende la maglia da titolare al fianco di Cataldi e Luis Alberto. Il centrocampista romano dopo la prestazione del derby non è in discussione, lo spagnolo invece sta ritrovando la forma migliore e la sua qualità è determinante per scardinare la difesa del Monza. Turno di riposo per Vecino che tornerà probabilmente contro la Juventus. Regolarmente con i compani Manuel Lazzari dopo la botta alla spalla di domenica, il terzino è in ballottaggio con Hysaj ma dovrebbe spuntarla sull’albanese con Marusic sulla corsia opposta. Al centro pochi dubbi con la conferma di Casale e Romagnoli vista l’assenza dal campo di Patric per il solito fastidio al ginocchio. Fra i pali Ivan Provedel.

