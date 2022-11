Marusic prima del Monza: “Dovremo essere a bravi a trasformare la carica per il derby in concentrazione per domani”

“La Lazio ha portato a casa la prima stracittadina stagionale. É stato un derby non troppo esaltante in campo, sebbene non siano mancati momenti ad alta tensione, ma come sempre magnifico sugli spalti. Un derby deciso da Felipe Anderson e che ha fatto gioire i tifosi biancocelesti soprattutto perché si è percepita chiaramente la forza dello spirito laziale. Ad incarnarlo al meglio non solo capitan Cataldi, ma anche chi ha sempre sognato di prendere parte a questa gara unica, come Romagnoli, e chi ne ha giocate tante come Immobile, che l’ha vissuto da leone imbrigliato in panchina. Rivivi Roma – Lazio nel raccanto di Tommaso Turci non perdere BordoCam su DAZN!“, così l’azienda del servizio streaming di eventi sportivi ha annunciato l’appuntamento che si terrà giovedì 18 novembre, incentrato appunto sulla stracittadina appena vinta da Sarri ed i suoi.

