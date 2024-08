Serie A | Prima vittoria del Napoli di Conte contro il Bologna; tonfo della Roma con l’Empoli

Si è conclusa questa domenica di Serie A con Napoli-Bologna e Roma-Empoli. Nel pomeriggio c’è stata la grande vittoria del Torino sull’Atalanta e il pareggio della Fiorentina con il Venezia.

Napoli-Bologna

Riscatto del Napoli di Conte dopo il brutto esordio in casa del Verona. Il risultato si sblocca soltanto nel finale del primo tempo con Di Lorenzo che raccoglie un grande assist di Kvara. Il georgiano raddoppia al 77’; Simeone sigla il 3-0 e chiude il match. Primo assist per il neo arrivato Neres e prima sconfitta per il Bologna di Italiano.

Roma-Empoli

Pessimo primo tempo dei giallorossi: l’Empoli si divora due gol ma verso la fine sblocca il match con Gyasi. La Roma inizia bene la ripresa ma i toscani trovano il raddoppio su calcio di rigore con Colombo. La squadra di De Rossi accorcia le distanze con Shomurodov ma non basta ad evitare la sconfitta. La sfida termina 2-1 per l’Empoli che sale a 4 punti in classifica, la Roma invece resta a 1.