Serie A | Il Torino batte l’Atalanta con un brivido finale; pari a reti bianche tra Fiorentina e Venezia

Questo inizio di Serie A ci ha rivelato diverse sorprese: nella giornata di ieri Lazio e Milan hanno perso rispettivamente con Udinese e Parma. Questa domenica di campionato è iniziata con due sfide nel pomeriggio: Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta.

Depositphotos

Fiorentina-Venezia

Entrambe le squadre non hanno avuto un buon inizio di stagione, vista la sconfitta nella prima giornata del Venezia con la Lazio e il pari tra Fiorentina e Parma. La sfida tra Di Francesco e Palladino è terminata sullo 0-0 con poche emozioni: i viola hanno sfiorato il gol diverse volte nel primo tempo e con Biraghi nel finale, i lagunari invece ottengono un punto d’oro visto le tante assenze.

Torino-Atalanta

C’è aria di contestazione a Torino ma lo spettacolo non manca: sono gli ospiti a passare in vantaggio con un gran colpo di testa di Retegui, già a quota 3 in campionato. Il Torino non resta a guardare e dopo qualche minuto trova il pari con Ilic. Che Adams, autore di una grande gara insieme a Zapata, mette a segno il gol del 2-1 al minuto 49’. Nel finale l’Atalanta spreca l’occasione dal dischetto con Pasalic per pareggiare il match. Il Torino di Vanoli da continuità alla buona prova offerta a Milano e batte Gasperini, salgono a quota 4 punti i granata; resta a 3 invece l’Atalanta.