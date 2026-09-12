4° SERIE A | LIVE LAZIO-MILAN 2-2 (10' Cancellieri, 39' Noslin, 65' 67' Moreira)
Gattuso sfida Amorum: si gioca per la storia
Gattuso sfida Amorum: si gioca per la storia
La formazione della Lazio
(4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.
La formazione del Milan
(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim
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90'
FINISCE QUI
NESSUN APPUNTAMENTO CON LA STORIA
La Lazio sfiora due record, ma l’appuntamento con la storia è rimandato.
Gattuso va vicinissimo alla quarta vittoria consecutiva nelle prime quattro giornate di campionato. Frattesi, invece, arriva a un solo centimetro dal quarto gol consecutivo nelle prime quattro gare.
Non è andata così.
Una Lazio bellissima nel primo tempo, capace però di concretizzare solo due volte quanto creato. Nella ripresa arriva la reazione del Milan: i rossoneri trovano il pareggio con una doppietta di Moreira in appena due minuti.
Finisce senza il record e con un po’ di rammarico.
Ma dopo quattro giornate il giudizio non cambia:
VA BENE COSÌ. 💙🦅
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74'
cambio Gattuso
fuori Taylor
Dentro Gudmudsson
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67'
Pareggio Milan
Lazio imabllata, rossoneri trovano il pareggio con una doppietta di Moreira
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65'
Gol Milan
In rossoneri accorcciano con Moreira
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58'
doppio cambio Gattuso
Escono Noslin e Cancellieri
Entrano Pinamonti e Isaksen
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45'
Si riparte
Riprende il secondo tempo
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45'
Recupero
saranno 3 i minuti di recupero
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39'
GOOOOLLLL LAZIOOO
Ancora Nuno devastante, Noslin trova un gol assurdo. Ma siamo 2 a 0. Meritato
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21'
FRATTESI a 1 cm dalla storia
viene lanciato con una palla fortuita, cerca l'angolino lontano. Palla di 1 cm fuori. Sarebbe stato il 4 gol di fila su 4 partite e sarebbe stata scritta la STORIA
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21'
Tanta Lazio
Gicocata brasiliana in area, Zaccagni va al tiro e Maignan ci mette tutto il corpo
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10'
GOOOLLLLLL LAZIO
Devastante NUNO che si porta tutto il Milan dietro. Cancellieri trova il gol del vantaggio
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7'
Ancora Lazio
Cancellieri serve una palla perfetta a Noslin in area. Salva il Milan. Lazio motlo aggressiva
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5'
Azione della Lazio
Taylor vede il corridoio per Zaccagni, il capitano calcia e Maignan salva. Sulla respinta ci crede poco Cancellieri altrimenti si sarebbe ritrovato il pallone tra i piedi. Peccato
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3'
Pericolo Milan
1° calcio d'0angolo conquistato è dei rossoneri che dopo un'azione ripetuta trovano il colpo di testa di Chukwueze e Mandas salva sulla linea
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1'
PARTITI!!!!
Calcio d'inizio affidato alla Lazio
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Squadre in campo
Lazio e Milan in campo per la 4° di Serie A