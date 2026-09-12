4° SERIE A | LIVE LAZIO-MILAN 2-2 (10' Cancellieri, 39' Noslin, 65' 67' Moreira)

Gattuso sfida Amorum: si gioca per la storia

Patrizio Pasqualini /
lazio milan

Gattuso sfida Amorum: si gioca per la storia

Patrizio Pasqualini /

La formazione della Lazio 

(4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.

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La formazione del Milan 

(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim 

  • 90'
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    FINISCE QUI

    NESSUN APPUNTAMENTO CON LA STORIA

    La Lazio sfiora due record, ma l’appuntamento con la storia è rimandato.

    Gattuso va vicinissimo alla quarta vittoria consecutiva nelle prime quattro giornate di campionato. Frattesi, invece, arriva a un solo centimetro dal quarto gol consecutivo nelle prime quattro gare.

    Non è andata così.

    Una Lazio bellissima nel primo tempo, capace però di concretizzare solo due volte quanto creato. Nella ripresa arriva la reazione del Milan: i rossoneri trovano il pareggio con una doppietta di Moreira in appena due minuti.

    Finisce senza il record e con un po’ di rammarico.

    Ma dopo quattro giornate il giudizio non cambia:

    VA BENE COSÌ. 💙🦅

  • 74'
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    cambio Gattuso

    fuori Taylor

    Dentro Gudmudsson

  • 67'
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    Pareggio Milan

    Lazio imabllata, rossoneri trovano il pareggio con una doppietta di Moreira

  • 65'
    goal
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    Gol Milan

    In rossoneri accorcciano con Moreira

  • 58'
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    doppio cambio Gattuso

    Escono Noslin e Cancellieri

    Entrano Pinamonti e Isaksen

  • 45'
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    Si riparte

    Riprende il secondo tempo

  • 45'
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    Recupero

    saranno 3 i minuti di recupero

  • 39'
    goal
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    GOOOOLLLL LAZIOOO

    Ancora Nuno devastante, Noslin trova un gol assurdo. Ma siamo 2 a 0. Meritato

  • 21'
    goal
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    FRATTESI a 1 cm dalla storia

    viene lanciato con una palla fortuita, cerca l'angolino lontano. Palla di 1 cm fuori. Sarebbe stato il 4 gol di fila su 4 partite e sarebbe stata scritta la STORIA

  • 21'
    goal
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    Tanta Lazio

    Gicocata brasiliana in area, Zaccagni va al tiro e Maignan ci mette tutto il corpo

  • 10'
    goal
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    GOOOLLLLLL LAZIO

    Devastante NUNO che si porta tutto il Milan dietro. Cancellieri trova il gol del vantaggio

  • 7'
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    Ancora Lazio

    Cancellieri serve una palla perfetta a Noslin in area. Salva il Milan. Lazio motlo aggressiva

  • 5'
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    Azione della Lazio

    Taylor vede il corridoio per Zaccagni, il capitano calcia e Maignan salva. Sulla respinta ci crede poco Cancellieri altrimenti si sarebbe ritrovato il pallone tra i piedi. Peccato

  • 3'
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    Pericolo Milan

    1° calcio d'0angolo conquistato è dei rossoneri che dopo un'azione ripetuta trovano il colpo di testa di Chukwueze e Mandas salva sulla linea

  • 1'
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    PARTITI!!!!

    Calcio d'inizio affidato alla Lazio

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    Squadre in campo

    Lazio e Milan in campo per la 4° di Serie A

Provstgaard a LSC: "I tifosi hanno scaldato tutta la squadra, è stato molto bello..."
Le pagelle di Lazio-Milan 2-2: i cambi ribaltano il risultato, Isaksen sbaglia tutto