Provstgaard a LSC: "I tifosi hanno scaldato tutta la squadra, è stato molto bello..."

"Speriamo di fare una bella partita, è la prima gara contro una delle squadra migliori in Serie A..."

Alisia Cerqua /
Provstgaard

Le parole di Provstgaard

Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC durante il pre partita di Lazio-Milan. 

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L'intervista 

Speriamo di fare una bella partita, è la prima gara contro una delle squadra migliori in Serie A. Sutalo sta bene, sono sicuro che è pronto. Abbiamo parlato tutta la settimana per essere pronti per questa sfida.

Sui tifosi

I tifosi hanno scaldato tutta la squadra, è stato molto bello.

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