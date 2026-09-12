Provstgaard a LSC: "I tifosi hanno scaldato tutta la squadra, è stato molto bello..."
"Speriamo di fare una bella partita, è la prima gara contro una delle squadra migliori in Serie A..."
Le parole di Provstgaard
Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC durante il pre partita di Lazio-Milan.
L'intervista
Speriamo di fare una bella partita, è la prima gara contro una delle squadra migliori in Serie A. Sutalo sta bene, sono sicuro che è pronto. Abbiamo parlato tutta la settimana per essere pronti per questa sfida.
Sui tifosi
I tifosi hanno scaldato tutta la squadra, è stato molto bello.