Le pagelle di Lazio-Milan 2-2: i cambi ribaltano il risultato, Isaksen sbaglia tutto

Lazio che produce tanto e che domina un primo tempo brillante, sfruttando un Milan addormentato, lento e autore di numerosi errori. Nel secondo tempo le sostituzioni cambiano tutto: per la Lazio abbassa il baricentro difensivo e la sfida si complica con l'entrata di Moreira che nel giro di due minuti firma due reti.

Tutti i voti dei calciatori biancocelesti contro il Milan.

Le pagelle di Lazio-Milan

Mandas - 6

Sempre attento tra i pali, salva la Lazio in più occasioni. Tuttavia, la sua prestazione prende una piega diversa nel secondo tempo: nel giro di due minuti subisce due gol pesantissimi. Se sul primo si addormenta alla conclusione di Moreira, sul secondo può fare poco.

Floriani Mussolini - 5,5

Corre e brilla sulla fascia nel primo tempo, garantendo dinamismo, sovrastando Estupinan. Nel secondo tempo, anche la sua gara cambia: fatica tantissimo con l'entrata di Moreira, soffrendolo completamente. Dall'83' Lazzari - sv

Sutalo - 6

Esordio dai due volti per il nuovo acquisto in difesa. Alla prima in biancoceleste è attento e ordinato, ma con la ripresa inizia a soffrire l'aggressività di Pulisic e concede spazio all'avversario. Dall'83' Diogo Leite - sv

Provstgaard - 6

Bene sui palloni aerei e in fase di impostazione, ma soffre le incursioni dei centrocampisti nella ripresa, costretto a uscire sempre a uomo.

Nuno Tavares - 6,5

La Lazio ritrova ufficialmente il "treno" Nuno. Dopo le prime uscite, contro il Milan conferma l'ottimo momento che sta vivendo. Lavora molto per vie centrali ed è un cliente scomodissimo per tutta la fascia sinistra milanista. Ottimo nei controlli. Più spento nella ripresa.

Frattesi - 6

Ha avuto due grandi occasioni nel primo tempo, ma nella ripresa ha faticato a trovare spazi.

Belahyane - 6,5

Gattuso lo arretra in fase di non possesso e il centrocampista si conferma un ottimo jolly in marcatura. Molto attento e pulito in fase difensiva, il marocchino interpreta il nuovo ruolo con grande personalità. Come il resto della squadra è meno preciso nel secondo tempo e si concede qualche errore di troppo.

Taylor - 6,5

Ottima la sua sovrapposizione che porta in gol Noslin e gli vale il suo primo assist stagionale. Pulito anche in fase di non possesso. Dal 73' Gudmundsson 6 - Entra in un momento delicatissimo per dare maggiore apporto alla fase offensiva, ma questa volta non cambia le sorti della gara.

Cancellieri - 7

Sfrutta il traversone di Zaccagni e, in ottima posizione, batte Maignan sul primo palo. Gioca con maggiore fiducia rispetto ai precedenti incontri. Dal 57' Isaksen 5 - L'ingresso di Moreira lo manda in completa confusione. Spento e in netto ritardo in copertura sul centrocampista belga, è completamente assente in fase di marcatura sul primo e secondo gol.

Noslin - 6,5

Inizia la sfida morbido e senza mordente, divorandosi una grande occasione nel primo tempo. Nel corso della prima frazione di gioco prova a cambiare marcia e sigla la rete del raddoppio: dopo aver colpito il palo con la prima conclusione, si fa trovare pronto sulla ribattuta e, direttamente da terra, sfonda la porta avversaria con un colpo di testa. Dal 57' Pinamonti 5 - Altro impatto negativo: perde quasi tutti i duelli con i centrali avversari.

Zaccagni - 6,5

È l'autore dell'assist per il gol del vantaggio, con un cross basso in area piccola. Fatica a trovare il gol, ma offre un contributo essenziale alla prestazione della squadra. Cala nella ripresa.

La pagella di Gattuso

Voto - 6

Ottima la scelta di arretrare in fase di non possesso Belahyane per garantire maggiore copertura in difesa. Dà fiducia a Noslin e ha ragione, preferendolo a un Pinamonti ancora troppo fumoso e poco incisivo. Nonostante l'ottimo primo tempo, la squadra si spegne nella ripresa con l'entrata di Moreira che ribalta completamente la sfida. Ha però l'attenuante di non avere praticamente alternative a centrocampo.