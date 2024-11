Coppa Davis | Volandri ha scelto i convocati: "Fatte tutte le valutazioni necessarie"

Questa sera alle 18:00 Jannik Sinner si giocherà le Nitto ATP Finals contro l'americano Taylor Fritz. Il tennista ha la possibilità di chiudere in bellezza un'annata a dir poco strepitosa con uno dei trofei più prestigiosi della stagione. Non sarà però l'ultimo torneo dell'anno infatti dal 19 al 24 novembre al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga, in Spagna si terranno le Final Eight di Coppa Davis, dove l'Italia è chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Attraverso un comunicato ufficiale il capitano Filippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti convocati che scenderanno in campo a Malaga per difendere i colori italiani.

Nella pagina successiva il comunicato della FIT con la lista dei tennisti italiani che si giocheranno la Coppa Davis