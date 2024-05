FORMELLO - Lazio-Empoli: Luis Alberto non si allena. Dentro Lazzari con Zac avanzato

Rifinitura sotto il sole di Formello per la Lazio con Tudor che è voluto scendere in campo allo stesso orario del match di domani contro l’Empoli. A sorpresa non è presente Luis Alberto, da capire i motivi dell’assenza dello spagnolo che automaticamente è da escludere nella formazione titolare. Il tecnico croato prosegue con il lavoro avanzando Zaccagni sulla linea dei trequartisti insieme a Felipe Anderson, una opportunità per il numero 20 anche in vista della prossima stagione. Davanti il primo ballottaggio è stato sciolto con Ciro Immobile confermato al centro dell’attacco con Taty Castellanos in panchina. Senza il trequartista spagnolo ritrova spazio Manuel Lazzari sulla corsia di destra con Marusic che trasloca sulla fascia mancina. In mediana nessuna variazione con la coppia Guendouzi-Kamada. Confermata in blocco anche la retroguardia con Patric e Hysaj ai lati di Alessio Romagnoli davanti Christos Mandas. Panchina per Casale che non ha convinto a Monza così come anche per Ivan Provedel, il portiere è tornato a completa disposizione da diversi giorni ma l’allenatore di Spalato ci va cauto col suo ritorno. Rifinitura saltata per Mario Gila, a questo punto lo spagnolo rientra con l’Inter la prossima settimana. Aggregati Dutu, Coulibaly e Diego Gonzalez.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Provedel, Sepe, Casale, Pellegrini, Rovella, Vecino, Cataldi; Isaksen, Luis Alberto, Pedro, Diego Gonzalez, Castellanos.

Squalificati: -

Diffidati: Casale, Patric, Pedro, Romagnoli, Vecino

Indisponibili: Gila

EMPOLI (3-5-2): Capriel, Bereszynski, Ismaili, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Fazzini, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All.: Davide Nicola

A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Bastoni, Grassi, Cacace, Zurkovski, Shpendi, Cancellieri, Destro, Caputo

Squalificati: Gagliardini, Gomez

Diffidati: Izzo, Djuric

Indisponibili: Ciurria

ARBITRO

Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

Assistenti: Lo Cicero-Rossi

IV uomo: Marco Monaldi della sezione di Macerata

VAR: Daniele Chiffi

AVAR: Michael Fabbri