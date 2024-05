Lazio-Empoli, i convocati di Tudor: la decisione su Luis Alberto e Gila

Alla vigilia della partita contro l'Empoli, che si terrà domani allo Stadio Olimpico di Roma per la 36° giornata di Serie A, l'allenatore della Lazio, Igor Tudor, ha annunciato i giocatori selezionati per il match. Luis Alberto, assente all'ultimo allenamento, e Gila, non ancora completamente recuperato dall'infortunio, non figurano tra i convocati. Saranno invece presenti Casale e Patric.

Qui di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati:

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.