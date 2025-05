Fabiani: "Pedro avrà sempre un posto all'interno della Lazio. I rinnovi? Vi dico che..."

Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Dazn anche sulla questione del futuro di alcuni tesserati della società: il ds si è soffermato soprattutto sul futuro di Pedro alla Lazio, svelando che il calciatore spagnolo, ormai un pilastro della rosa biancazzurra, avrà sempre un posto all'interno della società biancoceleste quando darà il suo addio al calcio giocato. Di seguito le parole di Fabiani.

Pedro come tanti altri giocatori, da romagnoli, Rovella e Guendouzi oggi costituiscono un patrimonio della società. Pedro lo costituisce sia sul campo e anche quando vorrà smettere sicuramente avrà sempre un posto all'interno della Lazio perché Pedro è un campione nel rettangolo di gioco, ma lo è ancora di più nella vita di tutti i giorni. Per cui tornerà utile anche vorrà smettere di giocare di prendere un ruolo importante all'interno della Lazio.

Concludendo non so adesso, settimana prossima dopo la Juve convocheremo gli agenti di Pedro, Romagnoli, e di tanti altri per rivedere e rinnovare i contratti.