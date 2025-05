La moviola di Empoli-Lazio: due cartellini rossi e sul contatto Marianucci-Pedro…

La Lazio soffre ma vince al Castellani grazie al gol di Boulaye Dia dopo appena 1' di gioco. Partita che non regala grandi emozioni dal punto di vista tecnico, ma che si rivela molto scomoda dal punto di vista arbitrale con ben due cartellini rossi estratti ed un contatto dubbio nell'area dell'Empoli a cinque minuti dal triplice fischio.

Arbitro Colombo - IPA

La moviola di Empoli-Lazio

La prima frazione di gioco non è particolarmente ostica per il direttore di gara senza episodi rilevanti nelle due aree. Il primo intervento da referto arbitrale avviene al 34' quando viene ammonito Colombo per un intervento in ritardo su Rovella. Dopo appena quattro minuti viene sventolato il secondo giallo a Colombo che va così dritto sotto la doccia. L'attaccante dell'Empoli è stato punito per un intervento valutato scomposto su Gigot dopo che il difensore della Lazio aveva intercettato la palla in un contrasto aereo. Il fischietto di gara, omonimo di Colombo, senza dubbi estrae il secondo giallo tra le proteste dei padroni di casa che considerano la seconda ammonizione troppo severa per il reale intervento di Colombo, che effettivamente non fa un intervento così duro meritevole di secondo giallo. Al 45+3' viene ammonito anche Goglichidze per un fallo di frustrazione su Zaccagni.

La seconda frazione di gioco è molto più spezzettata con l'arbitro Colombo chiamato ad estrarre numerosi cartellini gialli soprattutto nella parte finale di gara. Il primo giallo del secondo tempo viene comminato a Pellegrini per un intervento in ritardo su Sambia. Al 66' ammonito anche Hysaj, che dopo 10' si fa espellere ingenuamente trattenendo vistosamente Sambia: doppio giallo e parità numerica ristabilita. Dall'80° inizia la girandola dei cartellini gialli: Pezzella, Vecino, Viti e Provstgaard.

Contatto Marianucci-Pedro in area

Ciò che fa parecchio discutere è la valutazione dell'arbitro Colombo sul contatto tra Marianucci e Pedro nell'area di rigore dell'Empoli. Pedro lanciato a rete viene recuperato da Marianucci che in scivolata riesce ad impedire allo spagnolo di battere a rete. Il difensore dell'Empoli è vero che prende il pallone, ma inizialmente la scivolata è sul piede d'appoggio di Pedro che cade. L'arbitro fa segno di proseguire ed il VAR non interviene, ma manca il penalty in favore dei biancocelesti.