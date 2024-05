Anche il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha fatto parte dell'evento “Diario di un sogno”. Al termine di esso, l'attaccante biancoceleste è intervenuto ai microfoni di LSC per omaggiare la Lazio del 74' e commentare la vittoria contro l'Empoli. Ecco il suo intervento

Ho cambiato tante maglie, le custodisco per i tanti figli che ho e gliele farò vedere ma questa, di Chinaglia, la custodirò in maniera particolare perché è un regalo bellissimo. So quanto lui ha dato per questa maglia e vorrei che la gente si ricordasse di me come oggi si sta ricordando di lui