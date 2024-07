Tanti auguri di Buon Compleanno a "Valdanito" Hernan Crespo!

Hernan Crespo spegne 49 candeline

“Valdanito” così soprannominato nel corso della sua carriera Hernan Crespo festeggia oggi il suo compleanno spegnendo 49 candeline. Crespo approdò in biancoceleste nel 2000 e vestì la maglia della Prima Squadra della Capitale per due stagioni. Con i biancocelesti tra tutte le competizioni siglò 48 reti in 74 presenze tenendo una media realizzativa spaventosa che lo collocano di diritto tra gli attaccanti più forti che la Lazio abbia mai avuto. Attualmente Crespo è l'allenatore dell'Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi.

Tutta la redazione di LazioPress si unisce agli auguri di Buon Compleanno a Hernan Crespo!

Gli auguri della S.S. Lazio