Raul Moro saluta la Lazio: "Fortunato ad aver indossato questi colori" - FOTO

Raul Moro è stato acquistato definitivamente dal Valladolid, ponendo fine al suo periodo alla Lazio. Attraverso un post su Instagram, lo spagnolo ha voluto esprimere il suo saluto ai tifosi della Lazio, mostrando gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso degli anni.

"Famiglia laziale, è arrivato il momento di salutarsi. Prima di tutto, voglio ringraziarvi per la fiducia che mi avete dato e per tutto quello che mi avete insegnato in questi anni in cui ho difeso questa maglia. È stata un'esperienza che mi ha fatto crescere come giocatore, ma anche a livello personale, quindi voglio ringraziare tutti voi che avete fatto parte di questa tappa della mia vita. Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico e a tutti i collaboratori del club che hanno lavorato con me in questo periodo. Non voglio però dimenticare voi, i tifosi, per il vostro sostegno e la vostra energia ogni partita. Mi sento molto fortunato per aver potuto indossare questi colori e godermi questo grande club".