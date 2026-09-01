Cessione Cancellieri, le ultime di Pedullà

Il futuro di Matteo Cancellieri resta ancora in bilico. I rifiuti al Genoa e al Parma evidenziano come il giocatore stesso senta la fiducia di Gattuso, ma è pur vero che il suo contratto è in scadenza e, fino a questo momento, non è mai stato trattato il tema del rinnovo con la società, che rischia quindi di perderlo a zero la prossima stagione. Il mercato chiude alle 20 in Italia, si attendono sviluppi. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.

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