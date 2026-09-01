Calciomercato Lazio, il club rifiuta le offerte per Matteo Cancellieri: c'è un duplice motivo

Il club biancoceleste ha risposto alle offerte presentate dal Parma e dalla Fiorentina per l'esterno Matteo Cancellieri

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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In queste ultime ore di calciomercato, il club biancoceleste ha riflettuto sulle offerte per l'esterno Matteo Cancellieri, al momento titolare nello schema di Gattuso.

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La risposta alle offerte di Parma e Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club avrebbe rispedito al mittente le offerte avanzate dal Parma e dalla Fiorentina per Cancellieri. La decisione di trattenere nasce da una duplice motivazione interna. Da un lato pesano la forte stima e la fiducia riposte nel giocatore, dall'altro la consapevolezza che le attuali alternative disponibili sul mercato non offrono garanzie tecniche ritenute all'altezza dalla dirigenza.

Prospettive future per l'attaccante

Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, l'attaccante classe 2002 è destinato a rimanere a disposizione per la stagione in corso.

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