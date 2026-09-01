Gudmundsson-Lazio, Di Marzio: "Visite mediche nel pomeriggio, poi la firma"

Nell'ultimo giorno di mercato, la dirigenza biancoceleste prosegue i colpi conclusivi di un'estate segnata dal saldo zero.

Gudmundsson alla Lazio

Nel mirino della Lazio resta Albert Gudmundsson, attaccante islandese di proprietà della Fiorentina, che potrebbe alzare il livello del reparto offensivo di Gattuso, grazie soprattutto alla sua versatilità: nella sua carriera ha agito sia come ala destra, che sinistra, ma anche come trequartista e punta.

Al momento, c'è ottimismo per l'arrivo del giocatore nella capitale. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutti gli aggiornamenti live