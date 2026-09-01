Gudmundsson-Lazio, Di Marzio: "Visite mediche nel pomeriggio, poi la firma"
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa tra Gudmundsson e la Lazio
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa tra Gudmundsson e la Lazio
Nell'ultimo giorno di mercato, la dirigenza biancoceleste prosegue i colpi conclusivi di un'estate segnata dal saldo zero.
Gudmundsson alla Lazio
Nel mirino della Lazio resta Albert Gudmundsson, attaccante islandese di proprietà della Fiorentina, che potrebbe alzare il livello del reparto offensivo di Gattuso, grazie soprattutto alla sua versatilità: nella sua carriera ha agito sia come ala destra, che sinistra, ma anche come trequartista e punta.
Al momento, c'è ottimismo per l'arrivo del giocatore nella capitale. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.
Tutti gli aggiornamenti live
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Di Marzio su X
Definiti tutti i dettagli per Gudmundsson alla Lazio. Giocatore in partenza: autorizzate le visite mediche nel pomeriggio, poi la firma
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Pedullà: "Albert Gudmundsson alla Lazio 👊 🎯"
Aggiornamento 12:41
Pedullà su X
Albert Gudmundsson alla Lazio 👊 🎯
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Fabrizio Romano: "Arriva in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni"
Aggiornamento 12:34
Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp
FLASH! Lazio, preso Albert Gudmundsson! 🦅🇮🇸
Accordo con la Fiorentina, arriva in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. 🤝
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Schira: "Prestito (€1M) con diritto di riscatto (€12M). Contratto fino al 2030 (1+3)"
Schira su X
Affare fatto e confermato! Albert Gudmundsson alla Lazio dalla Fiorentina in prestito (€1M) con diritto di riscatto (€12M). Contratto fino al 2030 (1+3).
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Pedullà: "La Lazio è pronta: prestito secco o prestito con diritto"
Aggiornamento 12:30
Pedullà su X
Gudmundsson-Lazio: dal sondaggio raccontato in esclusiva tra sabato e domenica, all’anticipazione a sorpresa di poco fa. La Lazio è pronta: prestito secco o prestito con diritto 🔜
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Di Marzio: "Operazione in prestito con diritto di riscatto"
Di Marzio su X
Intesa di massima anche con il giocatore. Operazione in prestito con diritto di riscatto
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Moretto: "Trattativa chiusa ora"
Aggiornamento 12:29
Moretto su X
Albert Gudmundsson alla Lazio, trattativa chiusa ora. Arriva in prestito
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Pedullà: "Via libera in arrivo"
Aggiornemento 12:23
Pedullà su X
La Lazio è pronta, ha rotto qualsiasi indugio. Via libera in arrivo
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Moretto: "Gudmundsson in chiusura alla Lazio"
Aggiornamento 12:23
Moretto su X
Confermato: Albert Gudmundsson in chiusura alla Lazio.
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Di Marzio: "In chiusura: accordo tra club"
Aggiornamento 12:21
Di Marzio su X
Lazio, in chiusura Guðmundsson: accordo tra club, si lavora per definire con il giocatore
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Moretto: "Contatti in questo momento. Ottimismo"
Aggiornamento 12:09
Moretto su X
Contatti in questo momento per Albert Gudmundsson alla Lazio. Ottimismo.
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Accomando: "Nuovo contatto Lazio-Fiorentina"
Aggiornamento 12:07
Accomando su X
LIVE SHERATON: Nuovo contatto Lazio-Fiorentina per Gudmundsson.
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Pedullà: "Gudmundsson-Lazio, unica pista non in stand-by"
Aggiornamento 11:51
Pedullà su X
Lazio, le altre piste di mercato per ora sono in stand-by. A parte Gudmundsson
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Pedullà: "Si va avanti a prescindere da Cancellieri"
Aggiornamento 11:46
Pedullà su X
Esclusiva: Gudmundsson-Lazio va avanti a prescindere da Cancellieri. Si cercano intese totali
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