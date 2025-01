Derby, le indicazioni per l'accesso allo Stadio Olimpico

A pochi giorni del derby della Capitale, la Questura ha reso note le modalità di afflusso per entrambe le tifoserie. In programma domenica 5 gennaio alle 20:45, la stessa Questura ha parlato di “occasione per mostrare segni di maturità” sia per le tifoserie che per le società: la stracittadina infatti quest'anno verrà giocata ad un orario serale, scelta che era stata evitata negli anni passati per motivi di sicurezza.

Le modalità di afflusso per lo Stadio Olimpico

In attesa della definizione delle misure di sicurezza che verranno emesse dal Questore di Roma, Roberto Massucci, dopo aver presieduto al tavolo tecnico nel pomeriggio di domani, nel frattempo è stata divulgata una mappa illustrativa contenente le modalità di accesso per ambedue le tifoserie, in modo da non incorrere a possibili scontri. Per i tifosi laziali infatti è fortemente consigliato accedere allo Stadio Olimpico attraverso Ponte Milvio, noto polo biancoceleste, e proseguire per Piazzale della Farnesina o Viale della Macchia della Farnesina per raggiungere il settore ospiti dello Stadio.

Depositphotos

Le dichiarazioni rilasciate dalla Questura di Roma