Si allontana Folorunsho per la Lazio, quasi fatta con la Fiorentina

Il nome di Micheal Folorunsho è risuonato spesso negli ultimi mesi nell'ambiente laziale. Tanto interesse e diversi sondaggi approfonditi, il tutto seguito però da ripetute smentite per bocca del Presidente della Lazio Claudio Lotito e del Direttore sportivo Angelo Fabiani.

Il futuro del centrocampista è ormai da considerarsi lontano da Napoli, risaputo infatti come sia fuori dal progetto tecnico guidato dall'allenatore Antonio Conte inoltre, nelle ultime ore si è registrato uno sprint decisivo da parte della Fiorentina che vuole portare Folorunsho alla corte di mister Palladino.

L'affondo viola per Folorunsho

Da Firenze arrivano le notizie più calde di questo calciomercato invernale che si è appena aperto. La Fiorentina ha oggi ufficializzato l'acquisto del difensore centrale Nicolas Valentini, giovane proveniente a parametro zero dal Boca Juniors. Complice anche la defezione di Bove, la Fiorentina è entrata in emergenza per quel che riguarda il settore del centrocampo e la scelta della società viola è ricaduta su Michael Folorunsho. Ormai il suo approdo a Firenze sembrava davvero ad un passo ed emergono anche le cifre dell'accordo tra Napoli e Fiorentina.

Formula e cifre del trasferimento

Il trasferimento sembra ormai ad un passo. A meno che non ci siano colpi di scena Micheal Folorunsho vestirà a breve la maglia della Fiorentina. La redazione di tuttomercatoweb ha fatto emergere anche i dettagli di questo trasferimento. Il classe '98 formula dovrebbe arrivare in viola con un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e 9 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni. Folorunsho fino a questo momento col Napoli (con cui ha un contratto fino al 2029) ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze.