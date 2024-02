Alla vigilia della sfida tra Lazio e Bayern Monaco, valida per gli ottavi di Champions League, l'allenatore della squadra ospite Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

"Anche in corso d'opera possono cambiare delle cose, è importante la convinzione con cui affronti una partita, la libertà e la leggerezza. Sabato scorso avevamo un approccio aggressivo anche con marcatura ad uomo che ci ha portato a una prestazione che ci ha creato delle riflessioni. Sappiamo come affrontare la partita domani, ci siamo già parlati e domani parleremo anche della fase difensiva.

Non importa l'approccio che faremo, c'è voluto del tempo per raggiungere un livello in allenamento che ci soddisfacesse. Il problema con il Leverkusen è che non abbiamo portato il lavoro sul campo. L'impressione è stata quella di avere addosso uno zaino pesante, cosa che in allenamento non si è verificata. E' importante che questo processo si verifichi, l'importante è che la squadra affronti questi argomenti e continui ad , in modo che già domani ti sveglio, vedi una città come quella di Roma e anche quando il Bayern perde c'è il sole che risorge e si può riprendere a vincere affrontando la gara con il modo giusto.

E' importante pensare a quanto siano ordinate le squadre allenate da Maurizio Sarri. Sicuramente abbiamo grandi possibilità. Non parleremo delle debolezze della Lazio, e non pubblicamente. Sicuramente è una squadra omogenea. Riesce a portare avanti un ottimo 4-3-3. Come al solito ha delle basi semplici ma difficili da battere. Poi gioca in casa, quindi con tutti i tifosi dal loro lato. Io nel mio ufficio non ho alcun numero o ranking. Non abbiamo in difesa un numero uno o un numero quattro. Tutti cercano di giocarsi il posto. Sicuramente ognuno ha la possibilità di giocare ogni settimana. Si tratta di 4 giocatori per due posizioni, per la difesa. Tutto può cambiare e variare di settimana in settimana. Quello che abbiamo sempre fatto, anche a Dortmund o a Francoforte. Abbiamo fatto vedere la reazione a Manchester. Anche nelle analisi delle vittorie, perché non sempre siamo soddisfatti. Il rapporto con la squadra è bilaterale, sono convinto che abbiamo le carte in mano per mostrare una reazione.