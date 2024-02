Domani gli ottavi di Champions: la carica della Lazio sui social - VIDEO

14 febbraio 2024. Non sarà una data come le altre per molti tifosi della Lazio. Domani sera i biancocelesti si giocheranno gli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, esattamente come tre anni fa. La differenza sta nel fatto che tre anni fa, a causa delle normative anti-covid, lo stadio era vuoto. Domani si ripresenta un'occasione d'oro, specialmente per i tifosi più giovani che non hanno mai vissuto emozioni di questo tipo. Un po' come è stato a settembre per la gara contro l'Atletico Madrid: quella è destinata a rimanere per sempre nel cuore e nella mente di tutti, laziali e non. Dal gol di Provedel allo scadere è iniziato un ottimo cammino europeo che ha portato la Lazio a qualificarsi agli ottavi addirittura con una giornata di anticipo. Alla vigilia del match di domani, la società ha deciso di ripercorrere attraverso un video sui social quello che è stato il percorso Champions da settembre a dicembre.