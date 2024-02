FORMELLO | Zaccagni in gruppo, assente ancora Rovella. Decisiva la rifinitura di domani per Vecino

Manca sempre meno al ritorno in campo della Lazio. Dopo la vittoria di giovedì scorso, nel recupero della 21° giornata del campionato di Serie A, i biancocelesti stanno preparando la seconda trasferta consecutiva in campionato. Lunedì sera, alle 20:45, sarà proprio la squadra di Maurizio Sarri, in casa della Fiorentina, a chiudere la 26° giornata.

Nel pomeriggio odierno, al Centro Sportivo di Formello, il gruppo biancoceleste è tornato a lavorare in vista della sfida di Firenze. Dopo aver svolto tutti insieme un iniziale riscaldamento incentrato sul torello, i titolari scesi in campo nel successo per 0-2 in casa del Torino, tranne il difensore Elseid Hysaj, hanno svolto un lavoro atletico prima di dedicarsi alle prove tattiche. I subentrati ed i non utilizzati invece, hanno svolto un altro torello, per poi svolgere una partitella a campo ridotto e le prove.

Assente alla seduta Nicolò Rovella, mentre Mattia Zaccagni ha lavorato in gruppo, con mister Maurizio Sarri che si tiene ancora il dubbio se farlo scendere in campo dal primo minuto contro la Fiorentina oppure a partita in corso. Decisiva la rifinitura di domani non solo per lui, ma anche per Matias Vecino che ha lavorato a parte.

Ha lavorato a parte anche Patric, riunitosi al gruppo per svolgere le prove tattiche come Adam Marusic. Elseid Hysaj e Ciro Immobile invece non hanno svolto le prove tattiche, con il Capitano che ha lavorato a parte per semplice gestione. Aggregati dalla Primavera di Stefano Sanderra Ruggeri, Coulibaly e Sana Fernandes.

Per quanto riguarda il discorso squalificati e diffidati, Mario Gila sarà assente contro la Fiorentina dopo il doppio giallo, e quindi rosso, arrivato giovedì in casa del Torino, mentre nella lista biancoceleste dei diffidati c'è il solo Luca Pellegrini. Dopo la sfida di Firenze, la Lazio sarà impegnata allo Stadio Olimpico di Roma nel big match contro il Milan, in programma venerdì 1 marzo alle ore 20:45.