Tennis, Jasmine Paolini trionfa a Dubai: da lunedì sarà la numero 14 al mondo

Jasmine Paolini ha fatto suo il "Duty Free Tennis Championships" a Dubai (torneo 1000 del circuito Wta), prendendosi la rivincita sulla russa Anna Kalynskaya, che l'aveva eliminata negli ottavi dell'Australian Open.

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, mai così avanti in un torneo di questa categoria, grazie alla vittoria in finale fa un bel balzo avanti e dal numero 26, lunedì occuperà la 14/a posizione del ranking. Si tratta de terzo successo di un'italiana in un Wta 1000 dopo quelli di Flavia Pennetta (Indian Wells 2014) e Camila Giorgi (Montreal 2021).

Sul cemento negli Emirati Arabi ha battuto in rimonta 4-6, 7-5, 7-5, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, la Kalynskaya, n.40 Wta, proveniente dalle qualificazioni, che ieri aveva eliminato a sorpresa la polacca Iga Swiatek. Paolini ha recuperato da 3-5 nel set decisivo ed ha chiuso con un parziale di 16 punti a tre, conquistando il suo secondo titolo in carriera dopo Portorose 2021. Anche in quell'occasione aveva sconfitto l'avversaria di oggi, ma negli ottavi, mentre la 25enne moscovita l'aveva eliminata, sempre sul cemento, negli ottavi a Melbourne il mese scorso. (ANSA)