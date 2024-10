Roma, pesantissimo striscione di protesta: "Squadra di pipponi.."

Si respira un'aria pesantissima in quel di Roma, con la contestazione alla società giallorossa che non sembra essere terminata qui dopo il pesantissimo passivo contro la Fiorentina per cinque reti a uno. La partita di oggi contro il Torino inoltre, potrebbe essere decisiva per la panchina di Juric.

Giorni difficili

Non solo, perché pare che anche nello spogliatoio dei capitolini le cose non siano poi così idilliache, con i litigi avvenuti a fine partita nella pancia dell'Artemio Franchi. Queste le parole di Juric in conferenza stampa:

A Firenze c'è stato un crollo emotivo, ma può essere una svolta in positivo. Esclusioni tra i convocati? No, la Roma non può permetterselo. Sono stati giorni di litigi, anche pesanti. Ci siamo detti la verità, prima in modo violento e poi ragionevole. Ora si riparte.

Lo striscione

Ma i tifosi continuano la loro protesta nei confronti della società e dei giocatori, e lo fanno con uno striscione pesantissimo nei loro confronti:

Società di pagliacci, squadra di pipponi. Preparate le valigie… fuori dai co****ni!!!