Isaksen e Zaccagni nel post partita: "Pensiamo partita dopo partita. Flavio e Francesco sempre nei nostri cuori"

Ai microfoni di Dazn, Isaksen e Zaccagni hanno analizzato con attenzione il match di oggi, esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra e per l’importanza dei tre punti. Isaksen ha sottolineato il contributo fondamentale di ciascun compagno, evidenziando la coesione del gruppo e l’intensità del gioco. Zaccagni, da parte sua, ha parlato della crescita della squadra nel corso della stagione, rimarcando come ogni partita sia una nuova opportunità per migliorare e affermarsi. All'inizio dell’intervista, hanno avuto parole di grande affetto per Flavio e Francesco portando con sé lo striscione che hanno appeso a Napoli nello spogliatoio. Di seguito le loro parole

Zaccagni ricorda Flavio e Francesco

“Lo striscione dedicato a Flavio e Francesco ci ha dato una carica incredibile. Anche ieri, quando siamo passati in stazione, i tifosi che non sono riusciti a venire a Napoli ci hanno trasmesso la loro energia e il loro calore. È stato un momento speciale, un legame che ci ha rafforzato ancora di più. Flavio e Francesco resteranno sempre nel nostro cuore e con noi, in ogni partita, in ogni passo che faremo. Sacrificio, umiltà e unione sono stati i valori che ci hanno guidato in questo periodo. Anche in Coppa Italia, abbiamo visto quanto sia forte il legame all’interno del gruppo: anche chi era fuori lista si è fatto sentire, dando il proprio supporto e dimostrando che l’unione della squadra va al di là del campo. È proprio in momenti come questi che si vede la forza di un gruppo coeso. Ora pensiamo partita dopo partita, senza abbatterci mai. La strada è ancora lunga, ma vogliamo restare aggrappati alle squadre che sono sopra di noi, cercando di toglierci qualche soddisfazione lungo il cammino. Ogni incontro è un’opportunità per crescere e migliorare, e siamo determinati a non lasciare nulla di intentato."

Le parole di Isaksen