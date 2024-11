Inter-Lazio | Grassadonia nel pre: "Urge fare una prestazione convincente e portare a casa punti. Sull'Inter..."

Dopo l'impegno infrasettimanale contro il Como per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la Lazio sarà ospitata dall'Inter all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per la nona giornata di campionato, la sfida è in programma domenica 10 novembre alle ore 15:00. Di seguito le parole dell'allenatore della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ai microfoni ufficiali della società.

Finalmente è arrivata una bella vittoria, come riparte questa Lazio?

Urge fare una buona prestazione, urge fare risultato. La classifica è in questo momento deficitaria anche se abbiamo in questo momento una discreta distanza dall'ultimo posto, ma serve fare prestazione convincente e portare a casa punti.

Bisogna concentrarsi più sulle prestazioni e i risultati che sulla classifica

Sappiamo che ci mancano dei punti, chiaramente bisogna guardare la classifica ed essere realisti, sapere quello che ci manca e mettere in campo le cose che sappiamo che ci stanno mancando ma non perdere mai di vista il convincimento che stiamo lavorando bene e che possiamo fare risultato con chiunque.

Grande senso di attaccamento, che margine di miglioramento ha questo gruppo anche dal punto di vista della collettività e dell'unione

Sono tutte ragazze serie. Sanno chi cercherà di migliorarsi avrà possibilità. Non ci sono gerarchie chi starà meglio giocherà. Sappiamo che affronteremo una squadra forte dalla grande qualità e fisicità. È una partita impegnativa, ma dobbiamo essere brave a far sì che lo sia anche per loro.

Dopo l'Inter c'è la Roma, con che mentalità si affrontano queste sfide?

Con la giusta mentalità, che ha sempre contraddistinto questa squadra. Essere presenti in campo, essere compatte, ordinate, tirare fuori quella personalità che ogni tanto manca, come anche la malizia, soprattutto sulle letture più semplici. Bisogna prima pensare alla partita di domenica che è molto importante, poi penseremo alle altre.

Dopo aver corretto la questione delle palle inattive, ora su cosa deve lavorare questa Lazio?