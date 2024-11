Repubblica | Arianna Mihajlovic: "La mia vita con Sinisa" Poi sulla Lazio e Lotito…

Tra poco più di un mese saranno due anni che Sinisa Mihajlovic ci ha lasciato ed è una di quelle assenze che hanno lasciato un vuoto enorme nel cuore di tutti, appassionati di calcio e non. Sinisa ha lasciato un bellissimo ricordo ovunque, allo Stadio Olimpico ad ogni punizione parte un coro in suo onore e tra i tifosi del Bologna è ancora omaggiato per gli anni sulla panchina rossoblù, ma non solo. Sinisa era un uomo di cuore e di calcio vero che mancano terribilmente a questo mondo.

La moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna, ha rilasciato una lunga intervista sulle Colonne de La Repubblica.

