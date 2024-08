Lazzari ricorda i tempi alla Spal: “Il mio gol più bello con il Genoa. Ai tifosi spallini dico che…”

La Lega Pro ha coinvolto in un intervista Manuel Lazzari e Riccardo Orsolini in occasione della gara di questa sera tra Spal e Ascoli: i due ex delle rispettive squadre hanno ricordato i loro momenti migliori. Queste le parole di Manuel Lazzari

Qual’è il gol più bello con la Spal?

Genoa-Spal, abbiamo fatto un bellissimo contropiede, Schiattarella mi ha dato la palla in profondità e ho tirato a incrociare; secondo me è stato il gol più bello che ho fatto con la Spal.



Il ricordo più bello che hai con la maglia della Spal

Il ricordo più bello sono sicuramente le due promozioni, dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A.

Il giocatore più forte con cui hai giocato a Ferrara

Antenucci, Kurtic e Floccari sono quelli che mi hanno insegnato di più.

Un luogo a Ferrara a cui sei legato

Sicuramente in centro, dove c’è il castello di Ferrara.

Descrivi la tifoseria della Spal con una parola

Meraviglia

Il saluto di Lazzari ai tifosi della Spal

Un saluto a tutti i tifosi spallini, un grande abbraccio e in bocca al lupo per la nuova stagione

