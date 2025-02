Il messaggio di Ibrahimovic ai tifosi dopo l’esordio con la Lazio

Nonostante una buona prestazione la Lazio non è riuscita ad approdare in semifinale di Coppa Italia: l’Inter ha vinto 2-0 sfruttando di fatto le uniche occasioni avute. Nella serata di ieri, la Lazio ha fatto esordire un nuovo acquisto del mercato di gennaio: stiamo parlando di Arijon Ibrahimovic. L’esterno classe 2005, attraverso il proprio profilo Instagram ha mandato un messaggio ai tifosi biancocelesti.



Grato per il mio esordio nella Lazio in Coppa Italia. Purtroppo non siamo riusciti a premiarci con un posto al prossimo round, ma dobbiamo andare avanti. Domenica si torna a Milano per la partita contro il Milan. Andiamo!