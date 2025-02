Lazio, Lotito contro gli arbitri: “Non commento, quello che succede da anni…”

Martedì sera si è concluso il match fra Inter e Lazio, valido per i quarti di finale di Coppa Italia e vinto dai nerazzurri dall’ex Simone Inzaghi con il risultato di 2-0. Durante la partita la prestazione dei biancocelesti non è di certo mancata, anche se a prevalere sono stati i padroni di casa con due goal (di Arnautović e Çalhanoğlu) in cui, in particolare il primo, è stato accolto non con pochi dubbi.

L’episodio a sfavore della Lazio

La rete che ha sbloccato la partita è stata, fin da subito, contestata da tifosi e non solo in quanto, nell’occasione del goal, il giocatore nerazzurro De Vrij si trovava in posizione di fuorigioco, ostacolando la vista di Mandas. Il VAR, però, non è mai intervenuto e quello di martedì sarebbe soltanto uno dei tanti mancati interventi arbitrali a sfavore della Lazio. Proprio per questo, anche il Presidente Claudio Lotito ha parlato al quotidiano Il Messaggero, commentando quanto accaduto a Milano la sera di martedì, ma in generale, le molteplici sviste arbitrali che il club capitolina ha subito in questa stagione.

Lotito commenta l’episodio a Il Messaggero: le sua parole